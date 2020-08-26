سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين وفودو و1906 قرص مخدر بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 4 مسجلين خطر لاتجارهم فى المواد والأقراص المخدرة بعدة مناطق بالعاصمة.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط مسجل خطر بحوزتة كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" ، مبلغ مالى، هاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام.

ونجح ضباط مكافحة المخدرات فى ضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 124 جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

كما تم ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام" ، مبلغ مالة، هاتف محمول بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

كما تم ضبط 1906 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول، مقص معدنى بحوزة عنصر اجرامى حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.