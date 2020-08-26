اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:27 م
خالد صلاح
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رفع 973 حالة إشغال و 1050 طن قمامة وصيانة 336 كشاف إنارة بالبحيرة (صور)

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:11 م
رفع 973 حالة إشغال و 1050 طن قمامة وصيانة 336 كشاف إنارة بالبحيرة (صور) جانب من الحملات
البحيرة - فريق المحافظات

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات - المحمودية - رشيد  - ابو المطامير - دمنهور - كوم حمادة - ايتاى البارود بمحافظة البحيرة حملات للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة.

وأسفرت عن رفع 973 حالة إشغال و 1050 طن قمامة وصيانة 336 كشاف إنارة بواقع.

155 طن قمامة وصيانة 35 كشاف إنارة وازالة اللافتات الاعلانية المخالفة بنطاق مركز ومدينة المحمودية، 115 طن قمامة وصيانة 50 كشاف إنارة بمركز ومدينة الدلنجات،رفع 140 طن قمامة بمركز ومدينة رشيد،175 طن قمامة وصيانة 58 كشاف إنارة بنطاقة مركز ومدينه كوم حمادة، صيانة 80 كشاف إنارة بمركز ومدينة ابو المطامي.

كما تم رفع 973 حالة إشغال و500 طن من تراكمات القمامة بمركز ومدينة دمنهور، وصيانة 113 كشاف ولمبه ليد وشد الأسلاك وإزالة المفاتيح الكهربائيه المخالفة بمركز ومدينه ايتاى البارود.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ  بتكثيف حملات النظافة ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

 

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أخبار مصرية

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