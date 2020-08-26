راكب بمطار القاهرة يحاول تهريب هواتف محمولة حول جسده.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة فوزى العميرى وأحمد حسين مديرى الإدارة، من ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بحوزة راكب مصرى قادم من دبى، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى إشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية، فى راكب مصري قادم من الإمارات يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وبتفتيش حقائبه على جهاز الإكس راى بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص، وتفتيشه ذاتيا بمعرفة معتز محمود مأمور التفتيش، وميلاد رسمى مدير الحركة، تبين وجود كمية من هواتف المحمول ماركة آيفون مخبأة داخل حزام ظهر يرتديه حول خصره وساقيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.











