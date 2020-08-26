حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ24 مليونا

كتب ــ محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 24 مليونا، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل 823,917 حالة وفاة منذ تفشى الوباء، وارتفعت أعداد الشفاء لأكثر من 16 مليون حالة.

ووفقا لإحصاء "ورلد ميترز"، فإن الولايات المتحدة الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات فى العالم، حيث وصلت الاصابات فيها إلى 5,956,036، والوفيات إلى 182,412، ويأتى فى المركز الثانى دولة البرازيل، والتى سجلت حتى الآن 3,674,176 إصابة، و116,666 حالة وفاة، وفى المركز الثالث حلت الهند والتى سجلت 3,239,096 وما يقرب من 60 ألف حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات الطبية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال للفيروس عبر إجراء المزيد من التجارب، وعلى الرغم من إعلان روسيا عن تسجيل أول لقاح فعال للفيروس إلا أن العديد من خبراء الصحة فى العالم، أكدوا أنه بحاجة إلى المزيد من التجارب حتى تثبت فعاليته فى مواجهة الفيروس.