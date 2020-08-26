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حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسب التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـ69.3%

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسب التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـ69.3% الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ــ على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

التعليم العالى تمد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى حتى مساء غد الخميس

السياحة العالمية تعلن جاهزية مصر للترحيب بالسياح مرة أخرى
 
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل
 
الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة وتؤكد على الأئمة الالتزام بها نصا أو مضمونا
 
التعليم تشرح خطة التعامل مع العام الدراسى الجديد فى الأسبوع الأول من سبتمبر
 

 


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