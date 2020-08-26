حامد الأقنص نقيبا للأطباء البيطريين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن المستشار وليد راشد كيلانى، رئيس لجنة الإشراف، على انتخابات الأطباء البيطريين بالإسماعيلية، إن عدد من لهم حق التصويت من الأطباء البيطريين 1226 صوتا. حضر منهم 302 ناخبا منهم 9 أصوات باطلة وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور حامد موسى الأقنص نقيبا للأطباء البيطريين بالإسماعيلية وحصوله على 154 صوتا بينما حصل منافسه الدكتور زاهر إبراهيم أبو خضرة على 76 صوتا وحصلت منافستهما الدكتورة أمال فتح الله على 59 صوتا.

وفاز بمقعدى فوق السن كل من الدكتور أحمد السيد البلاسي على 210 صوتا، والدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن على 164 صوتا بينما حصل منافسه الدكتور طارق فرنسيس على 100 صوت والدكتور عبد السلام عبد الصبور على 112 صوتا.

وفاز بمقعدى تحت السن كل من الدكتور أحمد سمير محمد الشربينى، حصل على 248 صوتا والدكتور محمد أحمد سالم سلطان 145 صوتا، بينما حصل منافسهما الدكتورة أمل محمد أحمد أمام على 127 والدكتور محمد يوسف محمد على 64 صوتا.

وأجريت اليوم الأربعاء انتخابات نقابة الأطباء البيطريين على مستوى النقابة الفرعية والتجديد النصفي للنقابة العامة فى 26 لجنة على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء بمقر نقابة الأطباء البيطريين بالإسماعيلية .

وتنافس 11 مرشحا في انتخابات النقابة الفرعية بالإسماعيلية منهم على رئاسة 3 مرشحين على رئاسة مقعد النقابة الفرعية وهم الدكتور حامد موسى الأقنص النقيب الحالي، ووكيل الوزارة مدير المديرية والدكتور زاهر إبراهيم عطية، والدكتورة أمال فتح الله.

وتنافس على مقعد فوق السن 4 مرشحين وهم الدكتور عبدالسلام عبدالصبور عبدالعال والدكتور أحمد البلاسي والدكتور طارق فرنسيس جاد والدكتور عبدالرحمن احمد عبدالرحمن، كما يتنافس على مقعد تحت السن 4 مرشحين هم الدكتور محمد أحمد سالم سلطان والدكتور محمد يوسف محمد والدكتور احمد سمير والدكتورة أمل امام .

واجريت انتخابات النقابة الفرعية لإختيار 5 أعضاء هم نقيب فرعي و2 فوق السن و2 تحت السن اضافة الى انتخاب نقيب عام للأطباء البيطريين و عضو مجلس النقابة على مستوى المنطقة شرق الدلتا و3 من أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن 15 سنة و 3 من أعضاء النقابة العامة تحت السن 15 سنة .

وأجريت عملية الانتخاب بتسليم 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، هم: "اللون الأحمر لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين، واللون الأبيض لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة، واللون الأبيض لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة".

كما تم تسليم ورقة باللون الأخضر لانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة، واللون الأصفر لانتخاب رئيس النقابة الفرعية للمحافظة ، واللون الأزرق لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة، واللون الكريمي لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة".

كما اشترط للإدلاء بالصوت الانتخابي وجود بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر، أو كارنية عضوية النقابة، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، و يسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات.

وفى سياق متصل صرح المستشار محمد عبدالحافظ رئيس لجنة الإشراف على إنتخابات الأطباء البيطريين بشمال سيناء أن عدد أصوات الأطباء البيطريين بشمال سيناء 162 صوتا وانتهت الانتخابات بالنسبة لأطباء شمال سيناء بالتزكية بينما يصوت أطباء بيطريين شمال سيناء عل قائمة شرق الدلتا والنقيب العام وعضوية النقابة العامة تحت وفوق السن.