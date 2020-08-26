حاكم صقلية ينتقد أوروبا فى التعامل مع تدفقات المهاجرين

كتبت فاطمة شوقى

اتهم حاكم اقليم صقلية، نيللو موزوميتشى الحكومة المركزية فى روما والاتحاد الاوروبى بـ"عدم المبالاة" فى إشارة إلى تواصل رسو قوارب المهاجرين فى سواحل الجزيرة، جنوبى إيطاليا، معلنا أن ثلث الإصابات بفيروس كورونا هى المهاجرين.

وقال موزوميتشى، المحسوب على تيار اليمين، فى تصريحات لاحدى قنوات التلفزيونية: "إن أوروبا أنانية وعلى قناعة بأن إيطاليا فقط، وصقلية على وجه الخصوص، هى التى يجب أن تواجه هذه المأساة الإنسانية وحدها".

وأضاف حاكم الاقليم، الذي تحدى وزارة الداخلية الايطالية باصدار أمر يقضي باغلاق النقاط الساخنة ومراكز استقبال المهاجرين في جميع أنحاء الجزيرة، “هذه المنطقة لم تعد قادرة على المعاناة من اللامبالاة وأقول ايضا معاقبتها من جانب الحكومة المركزية. لقد استقبلنا أكثر من 17 ألف مهاجر تم إنزالهم من 1 يناير إلى اليوم. هؤلاء الأشخاص اليائسون يتم اقتيادهم كالماشية في بيئات غير مناسبة” لقضاء فترة الحجر الصحي.

وقال "أنا على قناعة تامة بعدم صلاحية المعادلة: مهاجرون = كوفيد 19، سأكون غير أمين إذا قلت مثل هذا الشىء"، إلا أنه أضاف: "بشكل عام، من بين عدد الحالات الإيجابية المسجلة فى صقلية، الثلث من المهاجرين، الذين لا يتم اكتشاف إيجابيتهم، كما نعلم وفى كثير من الأحيان، لحظة انزالهم".