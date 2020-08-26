جريمة بشعة فى كفر الدوار.. ذبح سيدة وطفليها داخل منزلهم فى ظروف غامضة.. صور

البحيرة _ ناصر جودة

شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة بشعة، أمس الثلاثاء، حيث عثر الأهالى على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم، وتبين مقتل "ياسمين ع"، 23 سنة، و"على ا.ف"، 3 سنوات، وشقيقه "محمد"، 3 سنوات، وسط حالة الذهول بين الأهالى لهول الحادث البشع، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى حول المنزل وجارى التحرى عن ملابسات الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

وقررت النيابة العامة بكفر الدوار، برئاسة المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار، وإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضبط وإحضار " اسلام .م.ف"، زوج المجنى عليها فى واقعة ذبح أسرة كفر الدوار للاستماع إلى أقواله ومناقشته فى ظروف الواقعة.

وقامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك، مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

كما قررت النيابة تكليف المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها، وعلاقة الزوج بالواقعة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم وتبين مقتل "ياسمين ع" 23 سنه و"على ا.ف"، 3سنوات، وشقيقه "محمد"، 3 سنوات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وفى هذا السياق تواصل النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور على جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

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