اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:27 م
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تنفيذ 5 مشروعات جديدة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء .. تعرف عليها

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:03 م
تنفيذ 5 مشروعات جديدة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء .. تعرف عليها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء،تنفيذ 5 مشروعات تنموية من الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالى الجاري.

وأعلن مجلس المدينة فى بيان ، أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إستكمال تجميل الميادين بالشيخ زويد ، وإنشاء بيارات لصرف مياه الأمطار بشوارع المدينة ، واستكمال منظومة الحريق بالمجلس، وإنشاء مبنى المخازن بالمجلس، وإنشاء مبان ومظلات وورش للحملة الميكانيكية بالمجلس.

وتم طرح العمليات فى مناقصة محلية نظير تأمين ابتدائى يستكمل الى 5% عند الرسو، على أن تعقد الجلسة وفقًا للمواعيد المحددة فى قاعة المجلس نظير سداد مبلغ 300 جنيه ثمن كراسة الشروط مضافًا إليها نسبة10% مصاريف إدارية على أن تقدم العطاءات فى مظروفين أحدهما مالى والأخر فنى طبقًا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

كما تم تخصيص مبلغ 24.3 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتنفيذ مشروعات بالشيخ زويد من بينها 16 مليون لقطاع الكهرباء، و5.3 مليون لتحسين البيئة و3 مليون لتدعيم الوحدات المحلية .

وسبق وانتهى مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ، من إجراءات تسمية ميدان " الروينى " بوسط مدينة الشيخ زويد ، لميدان الشهيد لواء شرطة محمد سلمى ، ابن المدينة الذى استشهد فى عام 2014، وهو فى طريق عودته من عمله بمقر قيادة قطاع الأمن المركزى برفح لمنزله بقرية " الشلاق " التى تبعد عدة كيلو مترات عن موقع الميدان الذى أصبح يحمل اسمه.

 

 


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