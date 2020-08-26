تنفيذ 5 مشروعات جديدة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء .. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء،تنفيذ 5 مشروعات تنموية من الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالى الجاري.

وأعلن مجلس المدينة فى بيان ، أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إستكمال تجميل الميادين بالشيخ زويد ، وإنشاء بيارات لصرف مياه الأمطار بشوارع المدينة ، واستكمال منظومة الحريق بالمجلس، وإنشاء مبنى المخازن بالمجلس، وإنشاء مبان ومظلات وورش للحملة الميكانيكية بالمجلس.

وتم طرح العمليات فى مناقصة محلية نظير تأمين ابتدائى يستكمل الى 5% عند الرسو، على أن تعقد الجلسة وفقًا للمواعيد المحددة فى قاعة المجلس نظير سداد مبلغ 300 جنيه ثمن كراسة الشروط مضافًا إليها نسبة10% مصاريف إدارية على أن تقدم العطاءات فى مظروفين أحدهما مالى والأخر فنى طبقًا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

كما تم تخصيص مبلغ 24.3 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتنفيذ مشروعات بالشيخ زويد من بينها 16 مليون لقطاع الكهرباء، و5.3 مليون لتحسين البيئة و3 مليون لتدعيم الوحدات المحلية .

وسبق وانتهى مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ، من إجراءات تسمية ميدان " الروينى " بوسط مدينة الشيخ زويد ، لميدان الشهيد لواء شرطة محمد سلمى ، ابن المدينة الذى استشهد فى عام 2014، وهو فى طريق عودته من عمله بمقر قيادة قطاع الأمن المركزى برفح لمنزله بقرية " الشلاق " التى تبعد عدة كيلو مترات عن موقع الميدان الذى أصبح يحمل اسمه.