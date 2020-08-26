اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:24 م
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تنفيذ 42‎% من مراحل المشروع الرقمى بشمال سيناء

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:25 م
تنفيذ 42‎% من مراحل المشروع الرقمى بشمال سيناء اجتماع محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين‎

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كشف اجتماع متابعة تنفيذ المشروع الرقمى بشمال سيناء ، وصول مراحل التنفيذ بنسبة 42%، واستمرار تنفيذ باقى النقاط خلال الفترة القادمة  .

وكشف الاجتماع بديوان المحافطة برئاسة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور،سكرتير عام المحافظة والمهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمى بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ومحمد الحجاوى مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام لمناقشة ما تم انجازه فى مشروع التحول الرقمى بالمحافظة.

كما أن التحول الرقمى من أساسيات تقدم الدولة ، وأصبح ضروريًا لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين فى شتى القطاعات والخدمات التى تقدمها مختلف مؤسسات الدولة.

واوضح بيان محافظة شمال سيناء اليوم ،أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد خلال الاجتماع أن التحول الرقمى أصبح توجه الدولة ويتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشار المحافظ إلى أن شمال سيناء تتجه إلى التحول الرقمى حيث سيتم ربط جميع المصالح الحكومية بالشبكة ، وربط كافة الجهات الحكومية مع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن تيسير تواصل المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص إلى جانب تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المتميزة.

وشدد المحافظ على ربط جميع المدارس والمراكز التكنولوجية بالأحياء ومجالس المدن على مستوى المحافظة بالتحول الرقمى ، لاعتماد العملية التعليمية على شبكة الانترنت، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالأحياء والمدن.

من جانبه أكد المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمى بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، على أنه سيتم تفعيل الخدمة فى المصالح الحكومية ومرافق الخدمات إلى جانب المدارس والكليات بإجمالى 563 نقطة تم تنفيذ 235 نقطة منها على مستوى المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 42%، وأنه سيتم تنفيذ باقى النقاط خلال الفترة المقبلة.

 

 


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