تفاصيل جديدة فى حادث طعن إسرائيلى فى تل أبيب على يد شاب فلسطينى

كتب- هاشم الفخراني

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول الإسرائيلي الذى طعن اليوم الأربعاء بمدينة تل أبيب، مؤكدة أنه حاخام وأب لأربعة أطفال ويبلغ من العمر 39 عاماً. وأكدت أن العملية وقعت بمستوطنة بتاح تكفا بتل أبيب، أثناء مروره أمام إحدى محطات الحافلات فى تل أبيب، مشيرة إلى أنه تعرض لعملية طعن من شاب فلسطيني وأصيب بجراح وصفت بالحرجة للغاية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إلقاء القبض على شاب فلسطيني بحوزته تصريح عمل في مدينة بيتح تكفا المجاورة لتل أبيب، بعد أن أقدم على طعن شاب إسرائيلي بأداة حادة وتسبب له بإصابات وصفت ببالغة الخطورة، توفي على أثرها لاحقا فى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن مرتكب الجريمة شاب فلسطيني في الـ46 من العمر، وهو من قرية في قضاء نابلس في الضفة الغربية، ولا زالت الشرطة تجري التحقيق في الواقعة بعد أن رفعت الأدلة من ساحة الحدث.