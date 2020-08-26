تعليم المنوفية : بدء تنفيذ النشاط الفني الصيفى للطلاب المبدعين عبر الإنترنت

المنوفية - محمد فتحى

أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية انه تقرر بدء تنفيذ خطة المراكز الصيفية للطلاب المبدعين في الأعمال الفنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت من المنزل للطلاب الراغبين في ممارسة الإبداع في النشاط الفني عبر صفحات التوجيه العام للتربية الفنية والإيميلات الخاصة بالطلاب إلى المعلمين والموجهين بدء من الاول من سبتمبر المقبل وحتى 30 سبتمبر 2020.

وأضاف سويد أن الطلاب المشاركين في تنفيذ الأعمال الفنية سيقومون بإرسال اعمالهم للتوجيه العام للتربية الفنية خلال الفترة المشار إليها ثم ترفع اعمالهم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لتقييمها وتحكيمها وإعلان أسماء الفائزين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بعد مشاركتهم في تنفيذ المسابقتين ،مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني،مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم

يأتي ذلك في إطار سياسة التعليم الحالية التي تسعي للاهتمام بالانشطة الفنية والثقافية والإبداعية وتنفيذ لتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المستمرة الرعاية الموهوبين والمبدعين وتنمية مواهبهم واستثمارها في مختلف مجالات الأنشطة.