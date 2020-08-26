اليوم السابع
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تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:00 ص
تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية بإستهداف ، وضبط كافة المخالفات  والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.. وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في ضبط (شخص) حال تواجده بموقف النقل العام بالسلام بالقاهرة ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 20 جرام، و ضبط (شخص – له معلومات جنائية) حال تواجده بمحطة سكك حديد أسوان ، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 60 جرام)، وضبط (شخص) حال تواجده بمحطة سكك حديد الزقازيق ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 7 جرام).

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية ، وبحوزته (سلاح أبيض، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحطة سكك حديد طنطا ، وبحيازته (سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الهاربين من الأحكام القضائية من ضبط (شخص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية (مخدرات تعاطى) ، حال تواجده بمحطة سكك حديد طنطا بالغربية، فضلاً عن ضبط (عامل) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (11) قضية تبديد ، حال تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط، وضبط (شخص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (14) قضية تبديد، حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية.

 

 


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