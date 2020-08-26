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بومبيو يؤكد من الإمارات على ضرورة مواجهة سلوك إيران الخبيث

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:34 م
بومبيو يؤكد من الإمارات على ضرورة مواجهة سلوك إيران الخبيث بومبيو
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بحث فى الإمارات قضايا إقليمية والأزمة فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو أكد فى الإمارات ضرورة مواجهة سلوك إيران "الخبيث".

وتستمر جولة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو فى المنطقة، حيث زار كل من البحرين والإمارات، وعقد وزير الخارجية الأمريكى، مباحثات مع القادة فى البحرين، حول مختلف القضايا فى الشرق الأوسط، حيث قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكى: نثمن دور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التى تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.

 


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بومبيو

الامارات

وزير الخارجيه الامركييه

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