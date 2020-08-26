بدء تشغيل المحطة الرابعة لرصد ملوثات الهواء بالحامول بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

شهد مستشفى الحامول المركزى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل محطة رصد ملوثات الهواء الرابعة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل وزارة الصحة بالحفاظ على جميع نواحي البيئة من ماء وهواء وتربة، مشيرة إلى أن حماية البيئة هى المرحلة الأولى في وقاية ما يقارب الأربع ملايين نسمة يحيون على أرض محافظة كفرالشيخ من كثير من الأمراض، والتي كان من الممكن أن تصيب الكثيرين، لذا فقد تم إنشاء معمل الرصد البيئي بقرية الحمراء، والتابع للإدارة العامة للطب الوقائي ومهمته الأساسية هي مراقبة ورصد جميع أنواع التلوث بالمحافظة، وأن المحافظة عليها أن تفخر بمثل هذا الصرح علي أرضها .

وأضاف الدكتور محمد فريد الشربيني، مدير معمل الرصد البيئي بمحافظة كفرالشيخ، أن المعمل يتكون من خمسة معامل تقوم جميعا برصد ومراقبة جميع أنواع الملوثات، فيوجد معمل كشف الملوثات الكيميائية بالمياه، ومعمل كشف الملوثات البكتريولوجية بالمياه، ومعمل كشف السموم والمعادن الثقيلة بالمياه والأسماك، ومعمل كشف المبيدات بالمياه .

وأضاف الشربيني، أن هذه المعامل تجري حوالي ٣٣ تجربة على كل عينة مياه من إجمالي 73 عينة يتم جمعها شهريًا من المجاري المائية علي مستوى المحافظة بخلاف عينات الطوارئ، ويتم تجميع العينات من نهر النيل وفروعه وبحيرة البرلس ومصرف كوتشنر، وأن وقع الاختيار من قبل علي معمل الرصد البيئي بكفرالشيخ لتشغيل جهاز الإنذار المبكر لملوثات نهر النيل ويقع بمركز فوة على نهر النيل مباشرة .

وأشاد الشربيني، بالدكتورة هند زهران، مدير عام مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل بوزارة الصحة، لدعمها الدعم المستمر والاهتمام الخاص بمعمل الرصد بكفر الشيخ، لكونه من المعامل الواعدة، لضمه عناصر من الصيادلة المجتهدين في أداء عملهم لدرجة تؤهلهم أن يصبح معملاً مركزيا بالمنطقة، وتم اختيار معمل رصد كفر الشيخ، لتركيب جهاز الإنذار المبكر بمركز فوة والذي تتخطى تكلفته العشرة ملايين جنيه لرصد أي نوع من أنواع التلوث بفرع رشيد.

يذكر أن محافظة كفرالشيخ بها ثلاث محطات لكشف ملوثات الهواء من أدخنة وأتربة وجزيئات عالقة بالهواء بمراكز كفر الشيخ وسيدي سالم ودسوق واليوم يقوم صيادلة الرصد البيئي بالتوجه إلى الحامول في لجنة مشكلة من محمد محمد نجيب نائب مدير المعمل وهشام عبد الرازق الششتاوي مدير معمل الهواء وعبد الله سعد فني صيانة أجهزة المعمل لتركيب المحطة الرابعة لكشف ملوثات الهواء وقد تم اختيار مركز الحامول لتوسيع مجال كشف ملوثات الهواء وامتداد تغطية كشف ملوثات الهواء إلى نطاق غرب المحافظة وذلك لخدمة أبناء المحافظة حيث إن الجزيئات العالقة بالهواء هي المسبب الأساسي لأمراض حساسية الصدر وعملية متابعة تلوث الهواء هي عملية وقائية لحماية أبناء المحافظة من الأمراض التنفسية.