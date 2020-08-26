الوقاية خير من العلاج.. 10 نصائح تساعدك لتجنب حوادث الطرق

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الحوادث المرورية أثناء القيادة على الطرق، نظرًا لعدم وجود الوعى الكاملة لدى سائقى السيارات على المحاور بإجراءات السلامة وكيفية السير بشكل جيد على الطرق، ومن تلك الخطوات التي يجب اتباعها منعا لنزيف الدماء :

- يجب الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- يجب التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.