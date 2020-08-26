وأشار البيان إلى أنه يتواجد بالمستشفيات حاليا 141 حالة منهم 23 حالة فى وحدات العناية المركزة .

وذكر البيان أن أعلى الإصابات اليومية الجديدة تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 178 حالة يليها النمسا العليا 48 حالة وتيرول 33 حالة ثم النمسا السفلى 22 حالة فيما جاءت أقل الحالات فى بورجنلاند 4 حالات .