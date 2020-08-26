فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 327 اصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة، وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن إجمالى الإصابات بالفيروس فى النمسا بلغت 26 ألفا و33 حالة وقد تعافى منها 22 ألفا و145 حالة بينما توفى 733 حالة .