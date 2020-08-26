أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 327 اصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة، وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن إجمالى الإصابات بالفيروس فى النمسا بلغت 26 ألفا و33 حالة وقد تعافى منها 22 ألفا و145 حالة بينما توفى 733 حالة .
وأشار البيان إلى أنه يتواجد بالمستشفيات حاليا 141 حالة منهم 23 حالة فى وحدات العناية المركزة .
وذكر البيان أن أعلى الإصابات اليومية الجديدة تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 178 حالة يليها النمسا العليا 48 حالة وتيرول 33 حالة ثم النمسا السفلى 22 حالة فيما جاءت أقل الحالات فى بورجنلاند 4 حالات .
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