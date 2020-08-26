المؤبد لـ16 متهما استولوا على 2 مليون جنيه من بنك بأوراق مزورة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه من أحد البنوك، صدر القرار بعضوية المستشارين ، محمود رشدان وعبدالله سلام.

بدأت القضية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، بلاغا من مسئولى احد البنوك يتهم فيه 16متهما بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال البنك، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين، انشأوا شركة وهمية باسم الشركة المصرية الدولية للتجارة وتوزيع المواد الغذائية، وقدموا سجل تجارى وبطاقة ضريبية للبنك تبين بعد ذلك انهما مزورين، وطلبوا من البنك تسهيلات ائتمانية وقروض بضمان الشركة وحصلوا على مبلغ 2 ونصف مليون جنيه، ولكن بعد ذلك لم يسددوا الأقساط المستحقة عليهم وباعادة الاستعلام عن الشركة تبين عدم وجودها بمقرها.

لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.