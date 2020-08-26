الكونجرس يحقق فى إلقاء بومبيو خطابا بمؤتمر الحزب الجمهورى من إسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت لجنة الرقابة التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، أنها ستحقق فيما قام به بومبيو من إلقائه لخطاب مؤتمر الحزب الجمهورى لمعرفة ما إذا كان قد خرق القانون، وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إن النائب خواكين كاسترو، الذى يترأس لجنة المراقبة الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، قد أخبرت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أنه سيقوم بالتحقيق.

وكان بومبيو قد كسر التقاليد والتوجيهات الخاصة بالوزارة التى يقودها، حسبما يقول الديمقراطيون، وأيضا قانون الحملات الانتخابية بإلقاء كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهورى لتأييد الرئيس ترامب أثناء زيارة رسمية لإسرائيل.

ومن أمام القباب المتلألئة والأبراج وأماكن العبادة فى القدس، ألقى بومبيو رسالة مسجلة يشيد فيها بما وصفه بانتصارات السياسة الخارجية لترامب من القضاء على المسلحين الإسلاميين إلى تحدى الصين، وما أسماه فيروس الصين.

وقال بومبيو، إن أفضل طريقة يمكن أن يضمن بها الجميع حريتهم هى من خلال انتخاب قادة لا يتحدثون فقط ولكنهم يقدمون أيضا.

وتقول لوس أنجلوس تايمز، إن بومبيو توقف مؤقتا خلال جولة تشمل عدة دول بالشرق الأوسط لتسجيل خطابه للمؤتمر فى القدس، والتى زعم أنها العاصمة الشرعية لإسرائيل، ورمزا قويا لأنصار ترامب الإنجليين، بالإضافة إلى التذكير بأن ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وسط اعتراضات من كثير من دول العالم.

وكانت شبكة NBC قالت إن الدبلوماسيين ممنوعون بموجب القانون من المزج بين العمل والسياسة، وأعرب بعض الدبلوماسيين عن صدمتهم من قرار وزير الخارجية مايك بومبيو، بإلقاء كلمة أمام المؤتمر الوطنى للحزب الجمهوري في خرق للتقاليد القديمة التي تهدف إلى عزل السياسة الخارجية الأمريكية عن المعارك الحزبية في الداخل، مؤكدين إن الأمر سيكون إشكاليًا بدرجة كافية إذا حضر بومبيو المؤتمر لإلقاء كلمة.