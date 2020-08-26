الكرملين يرفض التصريحات المتسرعة حول تسميم نافالنى "نحرص على معرفة الحقيقة"

كتب محمد عبد العظيم

قال المتحدث باسم الكرملين، إن الأطباء الروس لم يعثروا على مواد سامة في جسم الناشط أليكسي نافالني، ووأوضح: لا نعلم ما إذا كان الأطباء الألمان استطاعوا العثور على شيء من هذا القبيل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نحن نعلم أن التحليلات العديدة التي أجراها أطباؤنا، للأسف، لم تساعد في إثبات وجود أي مادة، تسببت في دخوله في غيبوبة، ولا نعرف ما إذا كان الأطباء الألمان قد نجحوا في التعرف على هذه المادة حتى الآن".

وأكد بيسكوف، أن روسيا حريصة على معرفة الحقيقة كاملة مع تأكيدها على رفض التصريحات المتسرعة حول هذه القضية قبل التأكد بشكل كامل مما ذكره الأطباء فى ألمانيا، وذلك وفق "روسيا اليوم".