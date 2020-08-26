اليوم السابع
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الكرملين يرفض التصريحات المتسرعة حول تسميم نافالنى "نحرص على معرفة الحقيقة"

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:33 م
الكرملين يرفض التصريحات المتسرعة حول تسميم نافالنى "نحرص على معرفة الحقيقة" نافالنى
كتب محمد عبد العظيم

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قال المتحدث باسم الكرملين، إن الأطباء الروس لم يعثروا على مواد سامة في جسم الناشط أليكسي نافالني، ووأوضح: لا نعلم ما إذا كان الأطباء الألمان استطاعوا العثور على شيء من هذا القبيل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نحن نعلم أن التحليلات العديدة التي أجراها أطباؤنا، للأسف، لم تساعد في إثبات وجود أي مادة، تسببت في دخوله في غيبوبة، ولا نعرف ما إذا كان الأطباء الألمان قد نجحوا في التعرف على هذه المادة حتى الآن".

وأكد بيسكوف، أن روسيا حريصة على معرفة الحقيقة كاملة مع تأكيدها على رفض التصريحات المتسرعة حول هذه القضية قبل التأكد بشكل كامل مما ذكره الأطباء فى ألمانيا، وذلك وفق "روسيا اليوم". 


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نافالني

انتحار معارض روسي

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