الصين تدعو إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

كتب وكالات

دعا مبعوث صينى إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإلى بذل جهود لتعزيز السلام من خلال التنمية، بحسب "شينخوا".

وقال تشانغ جون ، المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة ، إنه يتوجب على المجتمع الدولى أن يدعم بقوة تسوية سلمية على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن الدولة المستقلة هى حق وطنى للشعب الفلسطيني، غير قابل للتصرف ولا يمكن المساومة عليه.

وأعرب عن أمله فى أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات ملموسة لدفع العملية السياسية ، وتمهيد الطريق لاستئناف مبكر لمحادثات سلام على قدم المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا تشانغ الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أى أعمال عدائية قد تزيد من تفاقم الوضع الأمنى الهش فى غزة، كما يتعين الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى العالم ،واتباعها بشكل حقيقى وصادق.

وأكد تشانغ أنه يتعين على المجتمع الدولى اتباع نهج شامل وتعزيز السلام من خلال التنمية ، مشيرا إلى أن الصين تثنى على وكالات الأمم المتحدة، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، لتقديمها يد المساعدة ، كما تدعو الصين إلى تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية والإنسانية فى فلسطين.

وأشار إلى أنه من الضرورى أيضًا إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية فى الوقت المناسب إلى المحتاجين.