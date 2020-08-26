السجن 4 سنوات لمتهمة و6 أشهر لـ4 آخرين فى أكبر شبكة تبادل أزواج بالمقطم

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة المقطم الجزئية، بمعاقبة المتهمة “ه.ع" بالسجن 4 سنوات مع النفاذ، ومعاقبة 4 متهمين أخرين بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جريه، لاتهامهم بتكوين والاشتراك فى شبكة تبادل زوجات بالمقطم، وحضر مع المتهم "ه.إ"، والمتهمة "س. ع"، المستشار مينا واجى كدفاع عن المتهمين التى قضت المحكمة بحبسهم 6 أشهر بكفالة 1000 جنيه.

وأسندت النيابة للمتهمين "ه.ع"، و " ه.إ"، و "م.س"، و " س.ع"، و " ب.م"، تهمة استخدام المتهمة الأولى لمسكنها بالمقطم للأعمال المنافية للأداب بمقابل نادى، حيث تقوم المتهمة بتجهيز شقتها لممارسة النشاط الإجرامى، وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة لتبادل الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، وتنظيم حفلات جنس جماعى، وذلك من خلال شبكة أصدقاء ينتهجون نفس الفكر المنحرف "تبادل الأزواج والزوجات"، والذى يتنافى مع تقاليد وعادات المجتمع المصرى ومخالفاً لأحكام القانون المصرى.

بداية الواقعة بورود معلومات للإدارات العامة لمباحث الأداب بوجود شبكة للأعمال المنافية للأداب تتزعمها المتهمة "ه.ع"، وبالتحرى عن المتهمة ومكان مسكنها، تم التوصل إلى أن المتهمة اقوم باستخدم شقتها لإقامة حفلات جنس جماعى بمقابل مادى، كما تقوم بترتيب لقاءات تبادل الأزواج والزوجات داخل شقتها داخل شبكة أصدقاء لها، كما تقوم بتوفير كافة أساليب وتسهيلات إقامة العلاقات المحرمة بتبادل الزوجات بين عدد من المتهمين.