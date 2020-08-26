السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطالب يتاجر فى الهيروين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، طالب بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه ، لحيازته 775 جراما من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة مركز بلبيس، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب .

تعود أحداث القضية رقم 15508 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 3 مايو، عندما ألقى الرائد أحمد عاشور، مفتش بالإدارة العامة للمخدرات، بالتنسيق مع العقيد حسام الدين الجارحى، وكيل منطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة للمخدرات، القبض على" ع ع ح" 18 سنة طالب مقيم دائرة مركز بلبيس، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله لفافات أسطوانية الشكل تحوى جوهر الهيروين المخدر، وزنت 775 جراما بقصد الاتجار.

تم إحالة المتهم إلى نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بمعرفة على مفتاح، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.