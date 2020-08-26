الدم بقى ميه.. "حازم" قتله اثنين من أبناء عمه بسبب 50 جنيها فى أوسيم .. فيديو

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة أوسيم، بمحافظة الجيزة، جريمة قتل راح ضحيتها شاب، على يد اثنين من انباء عمه، حيث ترصدا له خلال عودته من عمله، ثم سدد له أحدهما عدة طعنات تنهى حياته، ويسلم أحدهما نفسه إلى مركز الشرطة، في الوقت الذى يكثف فيه رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهم الهارب.

أحمد إبراهيم، شقيق المجنى عليه "حازم"، روى لـ"اليوم السابع"، تفاصيل الجريمة، قائلا إن الخلافات بدأت مع ابن عمه المتهم "محمد"، عندما طلب المتهم من شقيقه سماعات "صب"، فاستجاب شقيقه لطلبه، وبعد مرور عدة أيام اكتشف أن ابن عمه رغم مرور تلك الفترة، ما زال الصب بحوزته، فأرسل ابن شقيقه للحصول عليه، إلا أن ابن عمه رفض تسليمه له، إلا بعد الحصول على مبلغ 50 جنيها، بحجة أن الصب كان يحتاج للصيانة، وكلفه المبلغ، رغم أن السماعات كانت حديثة ولم يكن بها أى أعطال.

أضاف شقيق المجنى عليه أن شقيقه الأكبر عندما علم بالأمر توجه إلى المتهم، وطلب منه السماعات، إلا أن المتهم أشهر سنجة وهدده بها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، ثم حصل شقيقه الأكبر على السماعات، لتبدأ عقب ذلك عدة مشادات، منها توجيه المتهم السب والشتم لابنة شقيقه الصغيرة، ثم رفضه ركن تروسيكل خاص بشقيقه فى الشارع، حيث كان يهدف إلى اصطناع أى خلافات حتى تتحول إلى مشاجرة، إلا أن أشقاءه كانوا يتحاشون الاشتباك معه، منعا لتطور الأمر بينهم.

وقال شقيق المجنى عليه، إن ابن عمه وأشقائه بدأوا فى إرسال تهديدات لأشقائه، حتى يوم الحادث، خلال عودته بصحبة شقيقه المجنى عليه "حازم" من العمل، فى وقت متأخر من الليل، وأثناء سيرهما بالشارع الجانبى الكائن به مسكنهما، فوجئا بالمتهم "محمد" وشقيقه "هشام"، بحوزتهما أسلحة بيضاء، حيث هاجم المتهم "محمد" شقيقه "حازم" وسدد له طعنتين، وفر هاربا بصحبة شقيقه، وحينها حاول إسعاف شقيقه المصاب بنقله إلى المستشفى، فساعده أحد الأشخاص، ونقله بسيارة إلى المستشفى، وخلال التوجه إلى المستشفى كان يردد الشهادة، حتى وصل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة خلال محاولة الأطباء إسعافه.