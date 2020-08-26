ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأذربيجاني أن بلاده كدولة عضو في منظمة الصحة العالمية تلتزم بتوصياتها، وانطلاقا من ذلك ترى أنه من المهم جدا بالنسبة لها الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي.

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.