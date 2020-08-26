اليوم السابع
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"الجنايات" تقضى ببراءة متهم بخطف طفل بمدينة بدر لطلب فدية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:27 م
"الجنايات" تقضى ببراءة متهم بخطف طفل بمدينة بدر لطلب فدية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة المتهم "ي.ه" فى اتهامه بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية بمدينة بدر، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين تحصلوا بواسطة التهديد علي مبلغ مالي 370 ألف جنيه، بأن هدد أهلية المجني عليه بطلب المبلغ المالي، بأن هددهم بعدم إطلاق سراحه إلا بعد احضار المبلغ المالى ، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن وهي بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازته، كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل لهذا السلاح حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.


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