اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:57 م
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الإمارات والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:00 م
الإمارات والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية طحنون بن زايد آل نهيان
أ.ش.أ

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التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو الذي يزور الدولة حاليا في إطار جولة شملت عددا من دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة ، واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين المشتركة للتصدي لتداعياته.

وجرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.  


الامارات

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الولايات المتحده

بومبيو

اخبار الامارات

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