اعترافات تاجر مخدرات بإمبابة سقط بـ15 كيلو استروكس

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه بإمبابة، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الاستروكس، أنه اعتاد استخدام سيارته فى ترويج المواد المخدرة، عقب الاتفاق والتواصل مع عملائه هاتفيا، وتحديد المناطق التى سيلتقى بها معهم، مضيفا أنه يتاجر بمخدر الاستروكس، لإقبال المتعاطين على شرائه، بسبب قيمته المنخفضة بالمقارنة مع المواد المخدرة الأخرى.

وقال المتهم إنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها وتوزيعها بين زبائنه، خاصة بمنطقة إمبابة، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى بالقاهرة والجيزة، واعترف المتهم أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34 أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.