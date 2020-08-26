استشارى مناعة: العالم لم يشهد الموجة الثانية لكورونا حتى الآن.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتمثل فى أن مصر وصلت إلى ذروة الاصابات ومن ثم بدأت الأعداد فى الانخفاض وفق خطة للدولة اعتمدت على إجراءات وقائية واحترازية وسط تعاون المواطنين فى ظل خوفهم من هذا الفيروس وحرصهم على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.





وأضاف خلال حواره فى برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أن الأعداد بدأت الانكسار وتراجع الاصابات والوفيات، قائلا: "علينا الاستمرار فى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.. لآن المرض لم ينتهى.. ولكن علينا منع وجود موجات ثانية من الفيروس عبر الحرص على ارتداء الكمامات واتباع كافة الإجراءات الوقائية".

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، ان الاصابات تراجعت بسبب الإجراءات الاحترازية وليس بسبب اختفاء الفيروس، مشددا على أن العالم لم يشهد حتى الآن الموجة الثانية من فيروس كورونا، وكل ما يحدث أن بعض الدول تواجه موجات ارتدادية بسبب تخفيض الاجراءات الاحترازية، ولذلك علينا الحذر من تراجع زيادة الاصابات عبر إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.