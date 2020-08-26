اليوم السابع
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استرداد 125 فدان أملاك دولة بابوقرقاص فى المنيا (صور)

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:12 م
استرداد 125 فدان أملاك دولة بابوقرقاص فى المنيا (صور) استرداد أملاك دولة
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص فى جنوب محافظة المنيا، عن استرداد 125 فدان أملاك دولة بالطريق المؤدى إلى الصحراوى الغربى، وذلك خلال الحملات التى تنفذها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

وقال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، إن هناك تواصل وتنسيق بين الوحدات القرويه، لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، والعمل على رصد المخالفات.

طالب رئيس المركز، المواطنين بضرورة الإلتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية فى إتخاذ المسار القانونى الصحيح، مؤكداً أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ستتصدى بكل حسم لمحاولات التعديات على هيبة الدولة وخاصة فى الفترة الراهنة، فى ظل تطبيق الأجهزة التنفيذية الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ المنيا اللواء أسامه القاضي، قد أكد فى وقت سابق إن أهم الملفات التى يعمل عليها حاليا هى القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

 

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