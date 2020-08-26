اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:08 ص
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استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سائق بتهمة اغتصاب زوجة أبيه بحلوان

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:00 ص
استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سائق بتهمة اغتصاب زوجة أبيه بحلوان اغتصاب - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى - سليم على

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أمرت نيابة حلوان باستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله فى واقعة القبض على سائق "توك توك" بتهمة اغتصاب زوجة أبيه. وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه باغتصاب زوجة أبيه داخل شقتها فى منطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من "إ.أ" ربة منزل 47 عاما، ضد نجل زوجها المتوفى اتهمته بالتعدى عليها واغتصابها فى منطقة منشية جمال عبد الناصر، بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق التوك توك "إ.ع.ف" 22 سنة.

ومن خلال التحريات تبين أنه مقيم مع زوجة أبيه فى نفس الشقة، وسبق اتهامه فى القضية رقم 253 لسنة 2018 جنح الأميرية قتل (تم ضبطه) وخرج من السجن حديثًا، وأنه تعدى عليها جنسيا وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغة أقر واعترف بقيامه بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 


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