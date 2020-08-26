اليوم السابع
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إقبال ملحوظ للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين بالمحافظات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:04 م
إقبال ملحوظ للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين بالمحافظات انتخابات نقابة البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان تشهد منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.
 
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.
 
وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.
 
وتجرى انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
 

 


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