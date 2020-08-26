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إصابة 13 راكبا فى حادث تصادم ميكروباص برصيف جنوب بورسعيد

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:29 ص
إصابة 13 راكبا فى حادث تصادم ميكروباص برصيف جنوب بورسعيد حادث ميكروباص- صورة أرشيفية
بورسعيد _ محمد فرج

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أصيب 13 راكبا فى حادث تصادم ميكروباص برصيف بمدخل الحى الإماراتى، جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد إصابة  13 راكبا  فى حادث تصادم ميكروباص بمدخل الحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وتم نقل مصابين إلى مستشفى السلام، وهم علي السيد السيد 34 سنة، وأميرة شعبان عكاشة 20 سنة

كما وصل مستشفى الزهور 11 مصابا وهم: شاهنده محمد عبد العزيز 19سنه، عبير خلف راشوان 15سنه، مصطفي محمود محمد 44سنه، سجود سعيد علي 3سنوات، شيماء عبود محمد 29سنه، محمود محمد احمد41 سنه، رؤوف شاكر عبد الصبور29سنه، محمد محسن عبد المنعم 34سنه، سعد عبده ابو حشيش 41سنه، نورا حسين خلف 23سنه، شيماء جمال علي 31سنه.

وتم تحرير محضر  اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.  

 

 


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