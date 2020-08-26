أستاذ تخدير يوضح تفاصيل النقص فى مقدمى الخدمات الصحية بمصر

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمات الصحية باتحاد الصناعات وأستاذ التخدير بجامعة القاهرة، جميعنا يحتاج القطاع الصحى بشكل كبير وهو يشمل 3 قطاعات أساسية أولها القطاع الدوائى والقطاع الثانى الأجهزة والدولة ضعيفة فى هذا القطاع ويجب أن تستثمر فيه ولدينا الكفاءات فى كل القطاعات والقطاع الثالث مقدم الخدمة من النظم الصحية والتأمين الصحى وخلافه وأثبت فى ظل جائحة كورونا أننا يجب أن نستثمر فيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: لدينا نقص فى عدد التمريض والأطباء لدينا نقض حاد فى مقدمى الخدمة الصحية، والصحة أثبتت فى جائحة كورونا أننا يجب أن نستثمر فى هذا القطاع، وأى مستثمر يجب أن يرى رؤية واضحة من الدولة والدولة أوضحت ذلك.

وتابع: المستثمر يريد أن يرى قاعدة بيانات ويرى علاقة بين الحكومة والقطاع الخاص بها شفافية، ونحن كمصر أثبتنا أننا دولة مستقرة كما أن مصر سوق جاذب للاستثمار، كما أن الدولة تعمل على تحسين التنافسية العالمية، ومصر تقفز فى المؤشرات العالمية، والمجال الطبى مفتوح مثل باقى المجالات والدولة تعطى أراضى مرفقة وهناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والمطلوب أن نستثمر فى البنية الحقيقة للتكنولوجيا لأن الصحة تعتمد بشكل كبر على هذا القطاع.