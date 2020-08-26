آخر شخصين مصابين بكورونا في بكين يخرجان من المستشفى

كتب أحمد عرفة

أعلنت لجنة الشؤون الصحية في بكين، أن آخر شخصين مصابين بفيروس كورونا التاجي خرجا من المستشفى بالعاصمة، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، لم يبق أي مريض في المؤسسات الطبية بالمدينة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم كانت بكين قد سجلت طوال فترة انتشار الفيروس 935 حالة إصابة، منها 335 حالة خلال تفشي حدث في يونيو الماضي في سوق "سينفادي" للبيع بالجملة.

وتسري في المدينة إجراءات مخففة لمكافحة الوباء، حيث ارتداء القناع في الشارع اختياري، لكن يصبح إرتدائه إلزاميا في وسائل النقل العام والمتاجر ودور السينما والهيئات الحكومية وغيرها من الأماكن المزدحمة وتقول الإحصاءات الرسمية، أن ما نسبته 94.13% من حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي في البر الصينى عولجت وتعافت.

ومنذ ديسمبر 2019 تجاوز عدد المصابين في عموم الصين 84.9 ألف شخص. كما تم اكتشاف 108 حالات إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.