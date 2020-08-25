ولى عهد أبوظبى ووزير الخارجية الأمريكى يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أ.ش.أ

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان - خلال الاتصال حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية-، العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة".

وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار " جائحة كورونا " وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.