اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:02 م
خالد صلاح
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وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام ينفى تعرض رئيسه لمكروه

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:51 م
وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام ينفى تعرض رئيسه لمكروه الفريق أول محمد حمدان
أ.ش.أ

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نفى وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام السودانية في جنوب السودان، ما تم تداوله عن تعرض رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لحالة تسمم.

وقال محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض - في بيان اليوم الثلاثاء - "نؤكد للجميع بأن رئيس وكل أعضاء الوفد بخير، ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل".

وبحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته في جوبا اليوم الثلاثاء، مع أنجلينا تنيج وزيرة الدفاع وشئون قدامى المحاربين في جنوب السودان، الملفات المشتركة التي تهم البلدين، لاسيما العسكرية.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن اللقاء بحث عددا من القضايا، من بينها التي تتعلق بمتابعة وتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان.

ووصف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اللقاء بأنه كان "مثمرا وناجحا".


السودان

الفريق دقلو

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مفاوضات السلام

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