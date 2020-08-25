وتابع وزير الدفاع الروسي "أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشأن ضرورة إعادة تسليح القوات المسلحة الروسية وتزويدها بالمعدات الحديثة لم يكن قد أتخذ من باب المصادفة، ولكنه كان نتيجة لوقوع عدد من الأحداث التي دفعت الرئيس لاتخاذ مثل هذا القرار".
وأكد شويجو أن مثل هذا القرار ليس سهلا لأن تخصيص مثل هذه الأموال الضخمة يتطلب الكثير من الشجاعة، والثقة الكاملة في أن هذا أمر في غاية الضرورة.