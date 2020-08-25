قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "إن وصول نسبة المعدات الحديثة في القوات المسلحة الروسية بنهاية هذا العام إلى 70% ليس غاية في حد ذاته، بل هو ضروري لضمان الأمن القومي للبلاد"، وأضاف شويجو - في تصريح لقناة (زفيزدا) التلفزيونية الروسية (لسان حال وزارة الدفاع) اليوم الثلاثاء - "لقد ارتفع عدد المعدات الحربية الحديثة في أنظمة الصواريخ الساحلية إلى نسبة 95%، ووصلت هذه النسبة في القوات الجوية إلى 78%، وفي قوات الدفاع الجوي 88%، وتمثل نسبة المعدات الحديثة في القوات الجوية الفضائية بشكل عام 70%".
وتابع وزير الدفاع الروسي "أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشأن ضرورة إعادة تسليح القوات المسلحة الروسية وتزويدها بالمعدات الحديثة لم يكن قد أتخذ من باب المصادفة، ولكنه كان نتيجة لوقوع عدد من الأحداث التي دفعت الرئيس لاتخاذ مثل هذا القرار".
وأكد شويجو أن مثل هذا القرار ليس سهلا لأن تخصيص مثل هذه الأموال الضخمة يتطلب الكثير من الشجاعة، والثقة الكاملة في أن هذا أمر في غاية الضرورة.
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