موسكو (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "إن وصول نسبة المعدات الحديثة في القوات المسلحة الروسية بنهاية هذا العام إلى 70% ليس غاية في حد ذاته، بل هو ضروري لضمان الأمن القومي للبلاد"، وأضاف شويجو - في تصريح لقناة (زفيزدا) التلفزيونية الروسية (لسان حال وزارة الدفاع) اليوم الثلاثاء - "لقد ارتفع عدد المعدات الحربية الحديثة في أنظمة الصواريخ الساحلية إلى نسبة 95%، ووصلت هذه النسبة في القوات الجوية إلى 78%، وفي قوات الدفاع الجوي 88%، وتمثل نسبة المعدات الحديثة في القوات الجوية الفضائية بشكل عام 70%".