وزير خارجية لبنان يعارض تعديل تفويض قوة "يونيفيل" فى جنوب البلاد

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه، معارضة لبنان ، أى تعديل لتفويض قوة يونيفيل، قبل أيام من تجديد التفويض لهذه القوة المعنية بمراقبة جنوب لبنان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بشكل منفصل سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة تجديد تفويض "يونيفيل" المقررة يوم الجمعة المقبل ، في حين تطالب إسرائيل بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها "بالانحياز و"عدم الكفاءة".

وسلم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السفراء مذكرة "بشأن موقف لبنان المتمسك بالتجديد لليونيفيل من دون تعديل في الولاية أو في العديد".