وزير خارجية الصين: رياح الحرب الباردة تهب على العالم ونحن لن نسمح بذلك

كتب أحمد عرفة

تعهد وزير الخارجية الصينى وان إى، بأن الصين لن تسمح للدول الأخرى بإشعال حرب باردة جديدة، فى إشارة إلى التوتر المتصاعد بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: تهب فى العالم رياح الحرب الباردة، لكن الصين لا تريد أبدا ذلك لأنه سيدفع التطور والتنمية العالميين إلى الوراء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الصينى: "لن نسمح للدول الأخرى بذلك، في تحقيق مصالحها مع إضرار مصالح الآخرين"، لافتا إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بلاده تحمل طابعا استراتيجيا، مؤكدا ضرورة تعزيز الاتصالات بين الطرفين ومواصلة التعاون لمكافحة فيروس كورونا.

واستطرد وزير الخارجية الصيني: "العلاقات بيننا تتعرض للاستفزازات، وهناك قوى خارجية تعمل على إضرارها، وزيارتى هذه تهدف إلى تعزيز علاقاتنا، ويمثل وجود أوروبا موحدة ومستقرة ومزدهرة أمرا ضروريا بالنسبة للعالم كله. يجب علينا أن ندعم تعددية الأقطاب في العالم بشكل مشترك".

وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه ليس من المصادفة أنه بدأ جولته الأوروبية، التي تشمل كذلك كلا من فرنسا وألمانيا، بزيارة إيطاليا، لأن هذه الدولة أصبحت الأولى من مجموعة "G7" التى انضمت إلى مبادرة الصين الاقتصادية "حزام واحد – طريق واحد".