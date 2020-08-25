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وزير الكهرباء ينفى وجود مشاكل فى برنامج الحاسب الآلى لـ"مسبوق الدفع"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:34 ص
وزير الكهرباء ينفى وجود مشاكل فى برنامج الحاسب الآلى لـ"مسبوق الدفع" الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك برنامج على الحاسب الآلى مخصص للعدادات مسبوقة الدفع وتم برمجته على حساب الاستهلاك وفقا لأسعار شرائح الكهرباء المعلنة، مؤكدا أنه لا يوجد آى مشاكل فنية بالسيستم الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بأنها لا تحتاج لتدخل اى عنصر بشري وتعمل بشكل كامل، لافتا إلى أن شكاوى بعض المواطنين من سحب رصيد العداد نهاية كل شهر معظمها ينتج عن عدم فهم بعض المواطنين لكيفية حساب الاستهلاك بالعداد مسبوق الدفع.

وأشار الوزير، إلى أن آى مواطن من حقه أن يتقدم بشكوى فى حالة وجود شك فى طريقة حسابه على استهلاكه الشهرى، مشيرا إلى أن مستخدمي العداد مسبوق الدفع يمكن أن يحصلوا على تفاصيل كاملة خاصة بالاستهلاك والرصيد الذى تم خصمه وشحنه.

و تابع شاكر أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغ حتى الآن ما يقرب من 9 مليون عداد مسبوق الدفع، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يتم تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا لحين الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لآخرى مسبوقة الدفع.

وقال شاكر إن مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع من أكثر المستفيدين من هذه المنظومة لأنهم يقوم بسداد قيمة الاستهلاك الفعلى لهم فقط ولا يوجد اي تدخل لعنصر بشري فى هذه المنظومة وهو ما يضمن حق المواطن و الدولة معا.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

العداد مسبوق الدفع

اسعار الكهرباء الجديدة

اليوم السابع بلس

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