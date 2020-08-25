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ورلد ميترز: تسجيل أكثر من 16 مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:05 ص
ورلد ميترز: تسجيل أكثر من 16 مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 16 مليون حالة منذ تفشى الوباء، وذلك وفق إحصاء ورلد ميترز، وفيما تم تسجيل 23,818,500 اصابة بالفيروس حتى الآن، ووصلت حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 817,090 حالة. 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى الوباء، ورغم ذلك فهى الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء من فيروس كورونا حيث سجلت حتى الآن 3,217,981 حالة شفاء، ويأتى بعدها البرازيل والتى سجلت 2,778,709 حالة شفاء من الفيروس المستجد. 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن، وعلى الرغم من إعلان روسيا مؤخرا عن تسجيل أول لقاح لهذا الفيروس، إلا أن العديد من خبراء الصحة فى مختلف دول العالم يؤكدون أنه بحاجة إلى المزيد من التجارب حتى يتم التأكد من فعاليته فى مواجهة "كوفيد 19". 

 


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