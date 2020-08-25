نائب محافظ سوهاج يوجه بجولات معاينة ميدانية لمراجعة تراخيص البناء

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى ، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع العاشر للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى ، محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 ، حضر الاجتماع اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية ، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج ، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الشكل النهائي لقرار اللجنة العليا ، بحيث يبدأ نموذج القرار ببيانات التراخيص من حيث اسم الصادر له الترخيص ورقمه وموقعه ووصفه، من حيث عدد الأدوار والحالة التي عليها من حيث البناء من عدمه، ثم يتبع ذلك رأي موجز للجنة الفرعية، ثم رأي جهاز التفتيش على أعمال البناء، يعقبه رأي الأمانة الفنية، ثم الرأي النهائي للجنة العليا.

وأشار "القاضى" إلى أهمية أن يوضح قرار اللجنة العليا سلامة الترخيص من حيث مطابقة ما تم بناؤه على الطبيعة للترخيص، أو أن يكون هناك مخالفات بالترخيص ولم يتم البدء في تنفيذها، مع ذكر ما إذا كان يمكن تصحيح الأعمال المخالفة من عدمه، أو أن يكون البناء مخالفا من ناحية الترخيص ومن ناحية ما تم تنفيذه على أرض الواقع، على أن تنتهي التوصية بالعرض على المحافظ، ثم رفعه إلى وزير التنمية المحلية.

ولفت نائب المحافظ إلى القيام بزيارات مفاجئة لمراكز المحافظة لمعاينة المباني الصادر بشأنها تراخيص، مشيرا إلى قيامه واللجنة المشكلة يوم الأحد الماضي بجولة مفاجئة لاختيار بعض الحالات بمدينة المراغة ، والتي تمت مراجعتها ومعاينتها على الطبيعة للتأكد من سلامة التقارير المعدة بشأنها، حيث تم اختيار بعض العينات العشوائية لبعض الرخص وتبين وجود مخالفات من المباني، كما تم المرور على بعض المواقع للوقوف على سلامة التقارير المقدمة بمعرفة اللجان الفرعية وجهاز التفتيش على أعمال البناء؛ حتى يكون ذلك في محل اعتبار اللجنة عند إصدارها القرار في هذا الشأن .

وفى سياق آخر، ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الثالث لوحدة عمل "منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة"، وذلك للوقوف على ما تم تنفيذه من خطة تدريب اللجان الفرعية، وبحث معوقات العمل وسبل حلها، بحضور ممثلي إدارات " الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة المتغيرات المكانية" بديوان عام المحافظة، ورؤساء اللجان الفرعية بالوحدات المحلية.

وقال نائب محافظ سوهاج ، إنه تم الانتهاء من تدريب 9 وحدات محلية على كيفية التسجيل، وتحديد ما سيتم العمل عليه وهي الأصول التابعة لأملاك الدولة المستأجرة كمرحلة أولى والخاضعة للوحدات المحلية، موجها بإنشاء مجموعة "واتس آب" لجميع رؤساء اللجان الفرعية للتواصل مع اللجنة العليا بالديوان العام .

وأشار " القاضي" إلى أنه سيتم تدريب باقي الوحدات المحلية خلال الأسبوع الجاري، على أن تكون جميع الوحدات المحلية قد أنهت البرنامج التدريبي؛ لتكون جاهزة للعمل مع بداية شهر سبتمبر المقبل، موجها بضرورة متابعة جميع الوحدات المحلية وتلقي كافة الاستفسارات منها.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد كلف الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ برئاسة فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة والإشراف على أداء الفريق، وذلك في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المتخذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.



نائب المحافظ واجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء



نائب المحافظ واجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء