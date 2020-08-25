نائب محافظ القليوبيه تستجيب لشكاوى أهالى كفر سندنهور لتوصيل الصرف الصحى (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء،توصيل أعمال الصرف الصحي وذلك استجابة للشكوى المقدمة من مواطني قرية كفر سندنهور، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتقدم أهالي قرية كفر سندنهور بمركز بنها، المقيمين بالمنازل على طريق ترعة الشوكة (40 منزل)، بشكوى لنائبة المحافظ بخصوص توصيل الصرف الصحي، حيث أجرت ريان زيارة للقرية.

واجتمعت مع ممثلين عن الأهالى بمقر الوحدة المحلية القروية، وبحث المشكلة على أرض الواقع، ووعدتهم بسرعة حل المشكلة في أقرب وقت.

في سياق متصل، خاطبت ريان،رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية،بضرورة فحص المشكلة وإدراج المنطقة في أقرب خطة صرف صحى.

فيما تفقدت ريان الأعمال، وقدمت الشكر للأهالي على تعاونهم وتفهمهم للأمر،ومساعدة شركة المستقبل للمقاولات العامة فى أعمال التوصيل، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية والشروع بالبدء في توصيل الصرف الصحي للمواطنين.

خلال الجولة



متابعة نائب محافظ القليوبية للصرف الصحي



محافظ القليوبية خلال الجولة