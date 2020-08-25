اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:32 م
خالد صلاح
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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ووزيرة الدفاع بجنوب السودان يبحثان العلاقات العسكرية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:54 م
نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ووزيرة الدفاع بجنوب السودان يبحثان العلاقات العسكرية الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ.ش.أ

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته في جوبا اليوم الثلاثاء، مع أنجلينا تنيج وزيرة الدفاع وشئون قدامى المحاربين في جنوب السودان، الملفات المشتركة التي تهم البلدين، لاسيما العسكرية.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن اللقاء بحث عددا من القضايا، من بينها التي تتعلق بمتابعة وتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان.

ووصف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اللقاء بأنه كان "مثمرا وناجحا".


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