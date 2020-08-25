مياه المنوفية تعلن قطع المياه اليوم عن 3 مناطق بالمنوفية لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه اليوم الثلاثاء، عن مدن" الباجور، سرس الليان، تجمع قري الحامول"، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات.

وأهابت الشركة في بيان لها، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

ونظمت الإدارة العامة للتدريب، التدريب الصيفي السنوي لطلبة كلية العلوم وطلبة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا قسم هندسة كيميائية (المجموعة الأولى)، في مجال الأمن والسلامة بالمعامل، التحاليل البيولوجية، التحاليل البكتيرولوجية، التحاليل الكيميائية، معالجة مياه الشرب لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملى والعلمى.

وعبر المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن اهتمامه بالحضور في أول أيام التدريب تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الشركة وكلية العلوم جامعة المنوفية لتدريب طلبة الكلية تدريبًا عمليًا بمعامل الشركة والذى يُجري هذا العام عن بُعد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من إنتشار جائحة كورونا.