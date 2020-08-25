محافظ بنى سويف يبحث مع لجنة هيئة التنمية الصناعية الموقف التنفيذى للمشروعات

بنى سويف - أيمن لطفى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بلجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة العميد محمد التهامى، وبحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواءهشام شادى السكرتير العام، والأستاذة لمياء جلال مدير خدمة المستثمرين ، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب، والأستاذة سلمى فتحى مدير منطقة 1/31 الصناعية ، وعدد من التنفيذيين المعنيين ، وذلك على هامش زيارة اللجنة لبعض المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع داخل المحافظة.

بحث المحافظ مع اللجنة بعض الموضوعات المتعلق بملف الاستثمار بالمحافظة، مؤكدا على أهمية التواصل الدائم بين المختصين بتلك الملفات من المحافظة والمختصين من الهيئة لتحقيق إنجاز أفضل ، خاصة فى الموضوعات التى تتعلق بمعوقات للقطاع ، منوها على أن المحافظة لا تدخر جهد فى سبيل الدفع بجهود الدولة لتنمية القطاع.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذى يعد واحداً من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 12 محافظة، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أهمية المشروع الذى تم إنشاؤه على مساحة 70 فدانًا، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية، كذلك مبان خدمية وإدارية، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعى ، مشيرا إلى متابعته الميدانية المستمرة للمشروع ، حتى تم انهاء أعمال الترفيق ، وذلك تمهيدا لافتتاحه.

ناقش المحافظ مع اللجنة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى تنفذها الهيئة بالمناطق الصناعية ، ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار من خلال تأهيل المناطق الصناعية.