محافظ الدقهلية: تطوير الحدائق العامه لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن محافظة الدقهلية رائدة فى الجهود الذاتية والمجتمع المدنى بها لا يبخل ابدا فى تقديم الدعم اللازم لتقديم خدمات جديدة اوللارتقاء بمستوى الخدمات الموجودة بالفعل وتطويرها من أجل صالح المواطنين بالشارع الدقهلاوى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة محافظ الدقهلية مع مجموعة من رجال الاعمال وممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة.

وقد استعرض المحافظ خلال اللقاء العديد من الموضوعات التى تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين ومدى إمكانية مشاركة المجتمع المدنى فى تطويرها وتحسينها وفى مقدمتها ملف الارتقاء بالبيئة العامه للمواطنين، من خلال أعمال تطوير الحدائق العامه لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للمجتمع المدنى على مشاركته الفعالة مع أجهزة الدوله بالدقهلية وما قدمه من دعم متنوع فى مواجهة جائحة كورونا، واكد ريادة المحافظة بابنائها من رواد الجهود الذاتية.

وأشار إلى أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا من خلال اجهزتها التنفيذية على جميع مستوياتها فى دعم منظومة النظافة بالمكنسيات ، واللوادر والصناديق اللازمة لجمع القمامة، هذا فضلا عن ما تم تنفيذه فى مجال الارتقاء بالبيئة العامه للعاملين بتطوير وتجديد ديوان عام المحافظة عملا على إرضاء العاملين والمواطنين المترددين لقضاء مصالحهم من الأجهزة المختلفة والإدارات بديوان عام المحافظة ،واعرب المحافظ عن تطلعه لاستمرار وتواصل الجهود الذاتية فى مجال الارتقاء بالبيئة العامه بتطوير الحدائق والميادين، مشيرا إلى أن ذلك ليس ترفا وإنما ذلك أحد أساسيات التقييم للدول والشعوب.

وأبدى الحاضرين من رجال الأعمال وممثلى المجتمع المدنى ابناء الدقهلية على تقديم الدعم الكامل للمحافظة واجهزتها ومساندة هذا التوجه الذى يؤكد فكرا حضاريا راقيا يهتم ببناء الإنسان ويجعله فى مقدمة الأولويات.

وذلك فى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع أجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات على مستوى محافظات مصر.