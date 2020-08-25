متحدث "التضامن" يكشف أكاذيب الجزيرة: فيديو استغاثة الشاب اليتيم قديم

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، تفاصيل الفيديو الكاذب الذى تروج له قناة الجزيرة وقنوات الإخوان حول استغاثة شاب يتيم فى إحدى دور الرعاية، موضحا أن فيديو استغاثة اليتيم هو فيديو قديم، وجرى توفير سكن للشاب وفرصة عمل.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الشاب الذى ظهر فى الفيديو هو شاب فى دور الرعاية تعود على أن يخرج على السوشيال ميديا ويعرض بعض المشكلات التى تقابله، وكنا طوال الوقت على تواصل معه، لأنه واحد من أولادنا حريصون عليه وعلى مستقبله ومصلحته.



ولفت المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن هذا الشاب كان لديه بعض المطالب، حيث طالب بالحصول على شقة ووظيفة لأنه وصل إلى 19 سنة وبالتالى لا يمكن أن يبقى في دار الرعاية، وقمنا بتوفير شقة له في الإسكندرية ووفرنا له وظيفة في إحدى شركات الألبان، ولكنه رفض استلام الوظيفة، ورفض الشقة، وطلب أن يعود لدار الأيتام في الإسماعيلية.



وتابع المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى: طلب هذا الشاب لا يتوافق مع القانون لأنه تخطى الـ18 عاما، وبالتالي لا يمكن أن يظل في دار الرعاية لأنه تخطى مرحلة الطفولة، ويجب أن ينضم للخدمات التي تأتى في المرحلة اللاحقة ويصر على أمر يخالف القانون، ولكننا نحاول أن نصل معه إلى أفضل الحلول.