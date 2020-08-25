مباحثات بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

كتب أحمد عرفة

أجرت روسيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في موسكو، مباحثات جديدة حول قضية منع انتشار الأسلحة النووية.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، عقد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ستيفن بيجن، بحثا خلاله، حسب بيان للخارجية الروسية، قضايا ملحة على الأجندة الثنائية، بما في ذلك الحوار في مجال الاستقرار الاستراتيجى.

فيما أكدت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية لدى موسكو، ريبيكا روس، عبر "تويتر"، أن ريابكوف وبيجن "ناقشا عددًا من قضايا العلاقات الثنائية والسيطرة على الأسلحة والملفات الإقليمية".

وأضافت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية لدى موسكو، أن الولايات المتحدة متمسكة بالحوار مع الاتحاد الروسي في المجالات التي تسهم في المصالح الأمريكية.

ويقوم ستيفن بيجن، بزيارة إلى موسكو تستغرق يومين، وأجرى في وقت سابق من الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تركزت على قضية بيلاروسيا.